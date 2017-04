Die Polizei hat einer mutmaßlichen Einbrecherbande aus Georgien das Handwerk gelegt. Nach Angaben der Polizei in Leipzig sind vier Männer im Alter von 22 bis 30 Jahren verhaftet worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Bande gezielt in Deutschland aufhielt, um Einbrüche und Diebstähle zu begehen.

Drei der Verdächtigen wurden am Dienstag nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lützen in Sachsen-Anhalt von Spezialeinsatzkräften gestellt. Die Männer seien von den Beamten auf frischer Tat ertappt worden, konnten sich dem Zugriff zunächst aber entziehen. Erst nach einer Verfolgungsjagd und einigen Warnschüssen gelang es die Verdächtigen festzunehmen.