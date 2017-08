Der Autoexperte des MDR, Andreas Kessler, rät vom schnellen Neuwagenkauf ab: "Es wird zwar furchtbar viel darüber geredet, aber es gibt im Moment noch keine Fahrverbote. Und sollten sie in ferner Zukunft doch mal kommen, dann gelten sie auch nur in Umweltzonen." Außerhalb könne man entspannt weiter fahren. Wer sich wegen der Umweltprämie doch ein neues Auto kaufen will, der sollte vorher überlegen, was sein jetziges Dieselfahrzeug wert ist, rät Kessler: "Wenn es weniger wert ist als die jetzt ausgelobten Prämien, kann man darüber nachdenken. Wenn es mehr wert ist, lohnt es sich natürlich nicht."