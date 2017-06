Nach elf Jahren Stillstand fährt die Döllnitzbahn in Nordsachsen seit Sonnabend wieder bis nach Kemmlitz. Der Zuspruch für die ersten Fahrten mit dem Dampfzug zwischen Mügeln und Kemmlitz sei groß, sagte ein Sprecher der Döllnitzbahn GmbH.



Die 2,7 Kilometer lange Strecke war in den vergangenen anderthalb Jahren wiederaufgebaut worden. Die Schmalspurstrecke war 2006 stillgelegt worden. Die auch "Wilder Robert" genannte Döllnitzbahn ist rund 130 Jahre alt. Früher wurde sie zum Transport für Kaolin genutzt, einem Rohstoff für die Porzellanherstellung. Zwischen Mügeln und Döllnitz sollen die Züge vorerst nur an den Wochenenden und dann in den Schulferien unterwegs sein, so der Sprecher.