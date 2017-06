Es fehlt an Nachwuchs. Langjährige Mitarbeiter verabschieden sich in den Ruhestand, für neue Dozenten ist die Vergütung nicht attraktiv genug. Mit diesem Problem sehen sich auch die Musikschulen des Landkreises konfrontiert. Dabei sei die Nachfrage nach Unterricht so groß wie nie, sagt Dr. Klaus-Dieter Anders, Leiter der Musik- und Kunstschule "Ottmar Gerstner". "Um ihn zu decken, haben wir aber nicht in allen Fällen eine adäquate Ausstattung an Lehrkräften, besonders in den Fächern, die stark nachgefragt sind, wie etwa Gitarre." Das betrifft vor allem Orte, die weiter außerhalb von Leipzig liegen, weil die Lehrkräfte dort oft nicht wohnen, sagt Anders. Da die Nachfrage auch in den Ballungsgebieten sehr groß sei, werden die Lehrer dort benötigt. "Da stellt sich die Frage, zu welchen Konditionen die Lehrkräfte bereit sind, über das flache Land zu reisen und das ist vor allem die Verdienstmöglichkeit."