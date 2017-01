"3...2...1" – Jubel bricht aus. Grund dafür ist der Beginn eines neuen Jahres beim deutschen Ableger der Dreamhack – und das Löschen des Saallichts in der Halle 5 der Leipziger Messe. In der großen Messehalle sind hunderte Tischreihen aufgebaut, die mit tausenden Rechnern, Tastaturen und Mäusen gefüllt sind. Bis zu 1.500 Spieler finden hier Platz – 500 mehr als im vergangenen Jahr. Ein eindrucksvoller Anblick, findet Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe: "Wenn man in die große Halle kommt und die Spieler vor den Bildschirmen sieht, das ist schon sehr beeindruckend."

Die Leipziger Messe ist zum zweiten Mal Austragungsort für die einzige Dreamhack im deutschsprachigen Raum. Vor zwölf Jahren das erste mail im schwedischen Jönköping veranstaltet, entwickelte sie sich schnell zur größten LAN-Party der Welt, bei der bis zu 5000 Rechner miteinander vernetzt sind. In verschiedenen Turnieren werden Matches in Titeln wie Counterstrike, League of Legends oder Fifa 17 ausgetragen. Die Preisgelder gehen dabei in den sechsstelligen Bereich. Bildrechte: DreamHack

Acht internationale Teams

In Leipzig stehen sich an diesem Wochenende acht internationale Profi-Teams gegenüber. Es geht um insgesamt 100.000 US-Dollar Preisgeld. Rund 50.000 Dollar gibt es für die Siegermannschaft. Das ist jedoch noch wenig, verglichen mit den in den USA und China, gezahlten Preisgeldern von bis zu 1,5 Millionen US-Dollar. Auch deshalb ist die Dreamhack Leipzig so attraktiv für die Gamer, erklärt Geisenberger: "Es wird hochkarätiger, professioneller eSport geboten mit sechstelligen Preisgeldern, die hier ausgespielt werden. Gleichzeitig findet die größte LAN-Party in Deutschland hier in Leipzig statt. Die ist in diesem Jahr noch einmal gewachsen im Vergleich zum Auftaktjahr.“ Die Preise für einen der begehrten Stühle reichen von 89 Euro für einen einfachen Platz im Netzwerk, bis hin zu 249 Euro für einen vollausgestatteten PC des Leipziger Herstellers Schenker Technologies und einen Gaming Chair, ein komfortables Sitzmöbel für die insgesamt 56 Stunden LAN.

Faszination eSport

Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Der Leipziger Kevin Woost, Deutscher Meister in Tetris und Mitglied des Vereins Leipzig eSport, erklärt die Faszination am Wettkampf: "Man fängt an, ein Spiel ernst zu nehmen, dafür zu trainieren, um sich mit anderen Leute zu messen. Gerade wenn man die Möglichkeit hat, dies auch alles offline zu tun, mit seinem Team anzureisen und seine Kontrahenten vor Ort zu sehen, das gibt ein unglaublich gutes Gefühl der Zusammengehörigkeit." Der 27-Jährige ist Vorsitzender und Jugendschutzbeauftragter des Vereins Leipzig eSports. Dieser hat sich die Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz des elektronischen Sports, besonders in der Region Leipzig, auf die Fahnen geschrieben.

Spieler zocken Counterstrike

Auf der Dreamhack wird vor allem "Counterstrike" gezockt, ein Spiel, das von der Politik immer wieder zur Hand genommen wird, wenn es darum geht Computerspiele zu verteufeln. Die Spieler sehen in dem Shooter aber vielmehr den Wettkampf, erklärt Woost: "Es geht hier um das Erlangen eines taktischen Vorteils und das Erringen der Siegbedingungen für das Spiel. Auch beim Schachspiel geht es ja nicht darum, Bauern niederzumetzeln, sondern einen Stellungsvorteil auf dem Brett zu erlangen."

Wunsch nach mehr Support der lokalen Spielszene

Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Mit der Leipziger Messe, die sich die Dreamhack vor zwei Jahren sicherte, ist der leidenschaftliche Gamer recht zufrieden. Allerdings wünscht er sich mehr Support der lokalen Spieleszene: "Die Vereinslandschaft in Deutschland wächst stetig. Da wäre es schön, wenn die lokalen Vereine stärker von der Messe integriert würden. Auch die Turnierliste und die Zeitpläne müssten früher verfügbar sein. Aber ansonsten ist die Dreamhack Leipzig schon eine runde Sache. Auch die LAN-Plätze sind super eingerichtet."

Spieler sind weit gereist

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dort haben es sich die zum großen Teil weitgereisten Spieler bereits gemütlich gemacht. Zwischen Cola und Chips wird gequatscht, gezockt, geklönt. Wer sich ausruhen will, fällt auf die Matratzen nebenan. Von den LAN-Teilnehmern verläuft sich wohl nur ein Bruchteil in den Ausstellungsbereich der Dream Expo in der Halle, mit über 30 Ausstellern aus der Branche. Ein Programm bietet Shows, Cosplay-Wettbewerbe und mehr. Sänger Martin Kesici steht am Abend auf der Bühne, es gibt eine Podiumsdiskussion zum Thema "Virtual Reality", das auch bei den Ausstellern allgegenwärtig ist.