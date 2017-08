Rosen ranken an den Fachwerkmauern des bilderbuchschönen Dreiseithofes, in dem Claudia Hausdorf mit ihrer vier Generationen umfassenden Familie wohnt. Claudia Hausdorf lebt seit ihrer Geburt in Dreiskau-Muckern. Sie kennt das Dorf, das 1990 einem Geisterdorf glich.

Und sie hat miterlebt, wie der Ort wiederbesiedelt wurde und heute zu den schönsten in Sachsen gehört. Dreiskau-Muckern hebt sich ab von anderen Dörfern, sagt sie. "Weil wir jünger sind, weil wir nicht traditionell gewachsen, sondern zusammengewürfelt sind. Aktuell sind es 484 "zusammengewürfelte" Bewohner, davon 120 Kinder. Der Altersdurchschnitt liegt bei 40 Jahren. Handwerker sind darunter, Lehrer oder Ärzte. Künstler wie Maler, Bildhauer, Musiker oder Tänzer. Die meisten sind aus der Stadt zugezogen, um sich ihren Traum vom beschaulichen Leben auf dem Dorf zu erfüllen. Viele pflegen ein alternatives Lebenskonzept. Doch bevor es soweit war, mussten alle eine Art "Casting" bestehen, bei dem Mitte der 1990er-Jahre entschieden wurde, wer im Dorf leben darf.

Ein Dorf castet seine Bewohner

Fette Braunkohle liegt unter Dreiskau-Muckern, deshalb stand der Ort seit der Gründung der DDR unter Bergrecht. Braunkohlebagger hatten sich Anfang 1990 bis an den Ortsrand herangefressen, der Ort sollte wie so viele im Südraum von Leipzig überbaggert werden. Die Einwohner wurden umgesiedelt. 47 harrten aus in Dreiskau-Muckern, glaubten daran, dass die politische Wende auch eine Änderung des Braunkohleplanes mit sich bringt.

Unter ihnen war Werner Möbius, 81 Jahre, Großvater von Claudia Hausdorf. Als 1993 feststand, dass Dreiskau-Muckern nicht überbaggert wird und weiterleben kann, gründete er unter anderem mit dem damaligen Bürgermeister Thomas Graichen eine Art Vergabeausschuss, um neue Dorfbewohner zu finden. Wie bei einer Casting-Show wurden die Bewerber auf Herz und Nieren geprüft. Investoren, die die Höfe abreißen und Neubaublöcke errichten wollten, hatten keine Chance, sagen Thomas Graichen und Werner Möbius. Handwerker und junge Familien waren favorisiert.

Wir wollten neu anfangen, aber das Dorf mit den alten Dreiseithöfen erhalten. Wir haben die Leute rausgesucht, die hierher passen. Junge Familien mit Kindern, wir dachten uns, das wird was. Werner Möbius

Aller Anfang ...

Christine Uhlmann mit ihrer Familie gehörte damals zu denen, die Schlange standen und ein altes Haus oder einen Hof kaufen wollten. Uhlmanns hatten sich für die alte Schäferei beworben. Ein Fachwerkhaus in bedauernswertem Zustand wie damals alle Häuser in Dreiskau-Muckern. Christine Uhlmann erinnert sich, dass die Bewerber vor der Vergabekommission die Sanierungspläne darlegen mussten. Grundlage für die Sanierung der Gebäude war eine Gestaltungssatzung, die festlegte wie die Dächer, die Fassaden, die Fenster aussehen sollten. Und die auch heute noch gilt. Christine Uhlmann erinnert sich noch an die Aufbruchstimmung.

Wir wollten ja alles das gleiche, was Historisches, Ökologisches. In den ersten Baujahren haben wir uns auch gegenseitig viel geholfen. Wir haben ja alle fast zur gleichen Zeit angefangen zu sanieren. Der eine hatte 'nen guten Klempner, der andere einen Maurer. Christine Uhlmann