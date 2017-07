Die Polizei hat bei einer Razzia in der Leipziger Eisenbahnstraße eine größere Menge Drogen sichergestellt. Ein Mann sei festgenommen worden, so die Polizei. Er habe mehrere Tütchen bei sich gehabt, die Heroin beinhaltet haben könnten. Drogenspürhunde fanden zudem größere Mengen in Drogendepots.