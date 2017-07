Im Herbst will der Leipziger Büroausstatter Jannik in die Zschochersche Straße/Ecke Felsenkellerstraße einziehen.

Im Herbst will der Leipziger Büroausstatter Jannik in die Zschochersche Straße/Ecke Felsenkellerstraße einziehen.

Im Herbst will der Leipziger Büroausstatter Jannik in die Zschochersche Straße/Ecke Felsenkellerstraße einziehen. Bildrechte: MDR/Grit Grimmer

Alternatives Bauen in Leipzig Ein Holzhaus mit fünf Etagen

Hauptinhalt

In Leipzig-Lindenau wächst ein Holzhaus in die Höhe. Gebaut wird es auf der Ecke Zschochersche-/Felsenkellerstraße. In die unteren beiden Etagen zieht ein großer Büroausstatter ein, in den oberen drei Etagen entstehen moderne Wohnungen.