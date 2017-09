Familie Kurth und ihre Liebe zum Bundesligisten RB Leipzig

Bildrechte: MDR/Heike Fiedler

Wenn Doris und Rainer Kurth morgens aufwachen, dann sehen sie zuerst die zwei Bullen im Wappen des Vereins auf ihrer rot-weißen Bettwäsche. Auch das RB Leipzig-Maskottchen - ein kleiner Plüschbulle - sitzt auf der Bettkante. Vom Bett aus sehen sie auch die RBL-Fahne, die im Garten an einem Fahnenmast weht. Und wenn sie nach oben sehen, dann gucken sie mitten in die Red Bull-Arena. Das riesige Poster an der Wand über dem Bettgiebel ist die neueste Errungenschaft im Hause Kurth. "Es war immer schon ein Traum von uns, im Stadion zu schlafen", sagt lachend Rainer Kurth.

Hochzeit über dem Spielfeld

Überhaupt, das Stadion ... Hier hat Rainer seiner Doris 2015 vor 25.000 Zuschauern den Heiratsantrag gemacht. Und ein Jahr später wurde im Stadion Hochzeit gefeiert. Ganz oben in der VIP-Lounge. Und Bulli, das RBL-Maskottchen, hat die Eheringe überreicht. Als sich beide vor zwei Jahren kennengelernt haben, war es Liebe auf den ersten Blick. "Wir wussten sofort, dass wir für einander gemacht sind", sagen beide. "Und dann sind wir beide auch noch RB-Fans, besser hätte es nicht sein können."



Seitdem gehen sie gemeinsam zu den Spielen ihres Lieblingsvereins. Haben Dauerkarten für die 1. Mannschaft, sitzen immer im Sektor A, Block B, Reihe 12. Doch nicht nur bei der ersten Mannschaft sind Kurths Stammgäste. "Wir gehen auch immer zu den Spielen der U 17, der U 19 und sind bei der Frauenmannschaft," sagt Doris. "Und wenn wir mal später kommen, da wird der Bratwurstmann schon unruhig und fragt uns, ob was passiert ist", ergänzt Rainer.

Eine Liebe, die Platz braucht

Für diese große Liebe sind die Herzen von Doris und Rainer zu klein. Eine solche Liebe braucht Platz. Und deshalb ist an den Wänden in ihrem kleinen Einfamilienhaus keine einzige Fläche mehr frei. Unzählige Fanschals, Poster, große und kleine Fotos mit den Spielern, Autogrammkarten, besondere Fan-Shirts, Eintrittskarten und vieles mehr bedecken die Wände in allen Zimmern. Das Europa-League-Shirt musste Rainer notgedrungen in Kindergröße kaufen. "Wir hätten ja gern eines in Erwachsenen-Größe gekauft, aber wir haben keinen Platz mehr dafür.

Langsam werden die Wände knapp. Rainer Kurth