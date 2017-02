Rückenwind aus Berlin Neuer Anlauf für Leipziger Einheitsdenkmal?

Am 9. Oktober 2014 hätte es eigentlich fertig sein sollen: das Einheitsdenkmal in Leipzig. An diesem Tag feierte die Friedliche Revolution ihren 25. Jahrestag, doch auch gut zweieinhalb Jahre später fehlt von einem geplanten Denkmal in Leipzig jede Spur. Gescheitert war der erste Anlauf auch am Widerstand der Leipziger.