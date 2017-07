Rund 800 Beschäftigte von Amazon, Obi, Ikea, Netto, H&M und anderen Ketten haben sich am Freitag an einer Demonstration durch die Leipziger Innenstadt beteiligt. Sie wollten damit Druck für einheitliche Tarifverträge, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn machen. Die Streikenden waren aus mehreren Städten Sachsens und Sachsen-Anhalts angereist. Verdi-Streikleiter Thomas Schneider erklärte, gemeinsam wollte man besonders auf die schwache Tarifbindung im Einzelhandel hinweisen.

Während Ikea, H&M und Netto Tariflöhne zahlen, ist das zum Beispiel bei Amazon und Obi nicht der Fall. Der Internetversandhändler verteidigt das: Das Lohnpaket bei Amazon biete viele Elemente, die ein klassischer Tarifvertrag nicht beinhalte, sagte der Unternehmenssprecher Michael Schneider. Auch habe man die Löhne in den vergangenen zwei Jahren um drei und 2,6 Prozent erhöht. Dabei orientiere sich der Konzern am Tarifvertrag der Logistikbranche. Letzterer ist jüngst deutlich verbessert worden. Ob man nach diesem Vorbild auch die Löhne bei Amazon anhebe, sagte der Konzernsprecher nicht. Man wolle eine Lohnüberprüfung durchführen und im September entscheiden.

Unterdessen zieht sich der Tarifstreit im mitteldeutschen Einzelhandel in die Länge. Nach Gewerkschaftsangaben wurden die für kommende Woche geplanten Gespräche auf Anfang August verschoben. Verdi-Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago sagte, die Arbeitgeber sähen sich nicht in der Lage, früher ein Angebot zu unterbreiten. Die Streikbereitschaft nehme weiter zu, betonte der Gewerkschafter. In den vergangenen Tagen hatten in Sachsen immer wieder Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt.