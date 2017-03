Während sich die Bootsverleiher mit der Regelung abgefunden haben, gehen einige Wassertouristen offenbar auf Risiko. 317 Verstöße haben Behörden der Stadt, Wasserschutzpolizei und Naturschutzhelfer in der vergangenen Saison festgestellt. 66 Kontrollen, darunter acht Großkontrollen an Wochenenden, wurden durchgeführt.

"Diejenigen, die sich in den Sperrzeiten mit dem Boot auf dem Floßgraben befinden oder die am Ufer gehen, werden an Land geholt und mit einem Verwarngeld belegt", sagte die Amtsleiterin für Umweltschutz Angelika von Fritsch. "Die Zahl der Verstöße ist angestiegen und es ist unsere Pflicht, dass wir den Eisvogel und seine Brut schützen. Auf der anderen Seite wollen wir nicht den Bootsverkehr generell verhindern. Das ist also ein Kompromiss zwischen Bootsverkehr und Artenschutz", so von Fritsch weiter.