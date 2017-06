Das ist der Alltag von Kindergartenleiterin Ellen Riethmüller in Altranstädt bei Markranstädt. Monat für Monat, Jahr für Jahr macht sie die Planungen. 160 Kinder besuchen aktuell das Spatzenhaus. Kindergartengruppen, in denen zwölf Kinder auf eine Erzieherin kommen, kennt sie nicht.

Denn der vom Freistaat Sachsen kommunizierte Betreuungsschlüssel geht an der Realität der Kitas vorbei. Er geht von einem Idealzustand aus. Berücksichtigt wird nicht, dass Kindergärtnerinnen auch mal in den Urlaub fahren wollen, zur Weiterbildung oder Dienstberatung gehen oder wegen Krankheit ausfallen. Er berücksichtigt nicht einmal Elterngespräche, Dokumentationen und die Vor- und Nachbereitungszeit. Aufgaben, die im sächsischen Bildungsplan festgeschrieben sind.

Einzelaktionen in Stadtteilen oder Dörfern werden auf der politischen Ebene in Dresden nicht wahrgenommen.

Und deshalb bringt die Leipziger Kita-Initiative in diesen Wochen gerade ein sachsenweites Bündnis von Engagierten auf den Weg, die mehr bewegen und gemeinsam auf Aktionen aufmerksam machen wollen. Im April hatte sich die "Bürgerinitiative für eine Verbesserung der Kinderbetreuungssituation in Leipzig und Sachsen" gegründet. 80 Interessierte waren dem Treffen damals gefolgt. Mitinitiatorin Kristina Apitz hofft für das zweite Treffen am 20.6. auf die doppelte Teilnehmerzahl, denn an diesem Abend soll der erste große Hingucker und Hinhörer geplant werden: eine Demo in Dresden zum Weltkindertag am 20. September. Teilnehmen sollen Eltern, Erzieher, Gewerkschafter und Träger von Kindereinrichtungen.