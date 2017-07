Hintergrund sind Ermittlungen des Bundeskriminalamtes gegen mehr als zweihundert Pflegedienste, die von osteuropäischen Inhabern geführt werden. Diese stehen im Verdacht, deutsche Kassen im großen Stil über Jahre mit gefälschten Abrechnungen betrogen haben. Dazu hatten sie ein bundesweites Netzwerk aufgebaut, in das auch Ärzte, Apotheker und Patienten involviert waren. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und Berlin soll massenhaft betrogen worden sein.

Nicht alle Pflegedienste arbeiten korrekt. Bildrechte: IMAGO

Abgesehen von diesem organisierten Betrug ermittelt die Staatsanwaltschaft derzeit gegen einige andere Pflegedienste in Sachsen. So wird im Raum Leipzig die Leiterin eines Pflegedienstes verdächtigt, ungenügend qualifiziertes Personal beschäftigt zu haben. Zudem wurden Leistungen falsch abgerechnet. Die Chemnitzer Staatsanwaltschaft ermittelt in zwei Fällen - einmal wegen der Abrechnung nicht erbrachter Leistungen und einmal wegen des Einsatzes von ungeeignetem Personal. Auch im Raum Dresden gehen die Ermittler gegen den Geschäftsführer eines Pflegedienstes vor. Er soll seinen Beschäftigen Gehälter vorenthalten haben. Die Staatsanwaltschaft Görlitz ermittelt in zwei Fällen wegen nicht ausgeführter aber in Rechnung gestellter Leistungen. Ein Verfahren läuft im Raum Zwickau, weil ein Pflegeservice Tätigkeiten abgerechnet hatte, die durch unqualifizierte Mitarbeiter oder gar nicht erbracht wurden.