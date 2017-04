Das OAZ ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein politisches Motiv ist laut Polizei nicht ausgeschlossen. Bei der Spurensuche wurde die Polizei offenbar schnell fündig, denn noch am Freitagnachmittag gab es in Leipzig mehrere Polizeieinsätze, die nach MDR-Informationen mit dem Anschlag auf "linXXnet" zusammenhängen.

Bei "linXXnet" herrscht häufig "Steinschlaggefahr" - mutmaßlich von Rechts. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Schüsse vom Freitag sind nicht der einzige Anschlag auf "linXXnet". Immer wieder gibt es Schmierereien oder Steinwürfe. So wurde wenige vor den Schüsse ein Stein gegen die Schaufensterscheibe geschleudert – genau an die Stelle, wo ein Unterstützerplakat für Flüchtlinge hängt. Juliane Nagel sprach von einer "Strategie der Einschüchterung durch extreme Rechte", die sich am linksalternativen Stadtviertel Connewitz abarbeiten wollten. Dass nun auch Schusswaffen eingesetzt wurden, sei jedoch eine neue Eskalationsstufe. Aber man werde sich auch davon nicht einschüchtern lassen, betonte die Landtagsabgeordnete.