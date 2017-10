Ein 34-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Leipzig-Plagwitz angegriffen und getötet worden. Laut Polizei hatte ein Unbekannter den Mann gegen 22.15 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Eduardstraße in Leipzig-Plagwitz angegriffen. Das Opfer sei wenige Stunden später gestorben.

Die Polizei sucht nach Freunden und Bekannten des Opfers. Sie sollen Auskunft über seine Lebenssituation sowie sein Arbeits- und Freizeitumfeld geben. Bildrechte: Polizei Leipzig

Nun ermitteln die Staatsanwaltschaft Leipzig und die Kriminalpolizei wegen Mordes. Bisher ist bekannt, dass der getötete Mann am Sonntagabend von der Arbeit nach Hause gekommen war. Er hatte die Straßenbahn der Linie 1 genutzt und war gegen 22:08 Uhr an der Haltestelle Könneritzstraße/Stieglitzstraße ausgestiegen. Anschließend ging er über eine bislang nicht sicher bekannte Strecke zu seinem Wohnhaus in der Eduardstraße.



Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei keine weiteren Angaben zum Fall machen. Die Ermittler suchen aber Zeugen, die das Opfer kennen, den Mann an diesem Abend gesehen haben oder auch eine Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und einer anderen Person beobachtet haben.