Der Mord an einer Portugiesin im April 2016 in Leipzig steht möglicherweise vor der Aufklärung. Auf Anfrage des MDR erklärte die Staatsanwaltschaft, es gebe wegen neuer Erkenntnisse weitere Ermittlungen. Nähere Informationen sollen im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Die Behörde wollte aber keine Medienberichte bestätigen, wonach sich der mutmaßliche Mörder der Polizei gestellt und einen weiteren Mord gestanden haben soll. Der Nachrichtenseite "Tag 24" teilte die Behörde allerdings mit, dass eine Leiche gefunden und ein Verdächtiger festgenommen wurde.

Vor knapp einem Jahr wurde die zerstückelte Leiche der Portugiesin an der Landauer Brücke im Elsterflutbecken entdeckt. Einen weiteren Leichnam soll die Polizei aufgrund von Hinweisen des mutmaßlichen Mörders nun in einem Abbruchhaus im Leipziger Ortsteil Lindenau gefunden haben. Darüber hatte zunächst die "Bild" berichtet. Am Dienstag sicherten Kriminaltechniker Spuren auf dem Grundstück. Zudem waren sie mit Suchhunden im Wohnhaus des Tatverdächtigen unterwegs. Die Maßnahmen wurden von der Staatsanwaltschaft bestätigt.