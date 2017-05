Am frühen Mittwochmorgen ist der bundesweite Anti-Terroreinsatz gestartet. Wie ein Sprecher der Leipziger Polizei bestätigte, wurden auch drei Objekte in Leipzig durchsucht. Nach Bild-Informationen soll es sich um Wohnungen in den Stadtteilen Volkmarsdorf, Mockau und Connewitz handeln. Weitere Informationen will die Bundesanwaltschaft im Laufe des Tages noch bekanntgeben. Die Karlsruher Behörde ist unter anderem für Antiterrorermittlungen zuständig. Erst letzte Woche war im Markkleeberger Ortsteil Wachau ein ehemaliger IS-Kämpfer von SEK-Beamten festgenommen worden.