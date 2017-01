In der Justizvollzugsanstalt Leipzig hat sich ein Gefangener erhängt. Wie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte die Polizei den 28-Jährigen vergangenen Donnerstag in die JVA eingeliefert. Wenige Stunden später erhängte er sich. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Mann war unter anderem wegen Computerbetruges und wegen Drogenbesitzes zu acht Monaten Haft verurteilt worden.