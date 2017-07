Immer weniger Eschen um Leipzig Das große Sterben in der Aue

Förster Carsten Pitsch sorgt sich um die übrigen Bestände seiner Eschen. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Förster Pitsch erklärt, wie der Pilz den Baum schädigt: "Es fängt an den äußersten Trieben an. Von außen stirbt sie nach und nach ab, verbuscht sich aber nach innen. Es gibt Exemplare, da haben wir nur noch 50 Prozent der Krone. Das Laub konzentriert sich am Stamm und nicht mehr nach außen. Da gibt es verschiedene Stufen von null bis acht: Bei fünf und sechs haben wir schon die Verbuschung, bei acht ist der Baum tot."



Das sei wie eine Art Infarkt für den Baum, so Pitsch: "Der macht die Leitungsbahnen zu. Dann gibt es keinen Nährstofftransport mehr, es ist kein Wassertransport mehr möglich und damit stirbt der Trieb ab, der der Verstopfung folgt." Allein 100 Hektar sind in seinem Revier betroffen. Eschenbäume die älter als 60 Jahre alt sind, gibt es schon nicht mehr.