Klima schützen und Energie einsparen - das wird belohnt. In Dresden sind am Montag zehn sächsische Kommunen mit dem European Energy Award (EEA) für ihre erfolgreiche Klimaschutzarbeit ausgezeichnet worden. Gold gab es unter anderem für Leipzig und die Gemeinde Rietschen im Landkreis Görlitz. Damit haben insgesamt vier sächsische Städte nun den Goldstatus in Sachen Klimaschutz. Neben den beiden neu ausgezeichneten Städten gehören Chemnitz und Delitzsch bereits seit 2015 zur goldenen Liga der Klimaschutz-Kommunen. Bei der Preisverleihung lobte Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt vor allem die Klimaschutzarbeit der Kommunen im Freistaat. Man könne die Bedeutung der Städte und Gemeinden beim Klimaschutz nicht hoch genug einschätzen.

Dass sich so viele sächsische Städte, Gemeinden und Landkreise erfolgreich am European Energy Award beteiligen, ist der beste Beweis dafür, dass unsere Kommunen ihrer Verantwortung gerecht werden und ihren Bürgern beim Klimaschutz ein Vorbild sein wollen.

Seit 2009 beteiligt sich Leipzig an dem europäischen Zertifizierungs- und Qualitätsmanagementsystem. In diesem Jahr wurde sie nun erstmals mit Gold ausgezeichnet. Um diesen Status zu erhalten, müssen Kommunen mindestens 75 Prozent des Maßnahmenkatalogs umsetzten. In Leipzig wurden unter anderem 50 Dienstfahrzeuge durch Car-Sharing-Fahrzeuge ersetzt sowie der eigene Fuhrpark mit über 20 Elektroautos ausgestattet. Strom, der in der Messestadt verbraucht wird, ist bereits zu 75 Prozent ökologisch erzeugt und auch kommunale Gebäude, wie das neue Telemann-Gymnmasium oder die Kurt-Mazur-Grundschule, wurden im Passivhausstandard gebaut. Oberbürgermeister Burkhard Jung freute sich über die Auszeichnung und sagte, sie zeige, dass Leipzig im Klimaschutz mit sehr gutem Beispiel vorangeht.