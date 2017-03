Die beiden Angeklagten mit ihren Anwälten beim letzten Verhandlungstag im Dezember 2016. Bildrechte: dpa

Ein wegen Untreue angeklagter Ex-Manager der Sachsen LB will mit dreimonatiger Verspätung eine vom Gericht verordnete Geldauflage zahlen. Der 61-Jährige konnte die geforderten 80.000 Euro zunächst nicht aufbringen. Das Geld soll nun aus einem Kredit auf ein Treuhandkonto seines Anwalts und von dort an die Staatskasse überwiesen werden. Wenn die Zahlung erfolgt, wird das Verfahren am Leipziger Landgericht in den nächsten Wochen voraussichtlich eingestellt.



Beim wahrscheinlich letzten Strafprozess um die Beinahe-Pleite der Sachsen LB stehen zwei Ex-Manager vor Gericht. Sie wurden wegen Untreue und Bilanzfälschung angeklagt. Nach einem knappen Jahr mündlicher Verhandlung entschied das Gericht, das Verfahren wegen geringer Schuld gegen eine Geldauflage einzustellen. Der zweite Beschuldigte konnte die Summe sofort zahlen.