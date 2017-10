In Leipzig hat sich in einem Mehrfamilienhaus eine Explosion ereignet. Wie Polizeisprecher Uwe Voigt MDR SACHSEN sagte, wurde eine 38 Jahre alte Hausbewohnerin schwer verletzt. Eine 42-Jährige und ein 49 Jahre alter Mann erlitten leichte Verletzungen.

Nach Angaben von Voigt passierte das Unglück gegen 14 Uhr in einer Wohnung im 3. Obergeschoss des Hauses. Durch die Schwere der Explosion sei auch eine darüberliegende Wohnung im 4. Obergeschoss in Brand geraten. Die 38 Jahre alte Mieterin sprang vom Balkon. 21 weitere Hausbewohner brachten sich vor dem Gebäude in Sicherheit. Laut Voigt war die Explosion so heftig, dass Trümmer und Gegenstände mehr als 250 Meter weit vom Haus entfernt gefunden wurden. Neun Fahrzeuge wurden beschädigt.