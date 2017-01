App für Fahrgemeinschaften "Flinc" in den Leipziger Norden

Ob am schwarzen Brett, über die Zeitung oder in der Kantine - Fahrgemeinschaften lassen sich im eigenen Unternehmen schnell finden. Aber was ist, wenn die Grippewelle in der Abteilung umgeht? Oder wenn keiner der Kollegen aus der Region kommt? Dann findet man vielleicht bei der Firma drei Straßen weiter einen Fahrer. Dabei hilft die neue "Flinc"-App für den Leipziger Norden.