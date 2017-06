Demo für einen autofreien Promenadenring in Leipzig

Die Demo findet am europäischen Tag des Fahrrads statt. Mitorganisatoren Jürgen Kasek (links) und Alexander John wollen das Fahrrad an diesem Tag in den Mittelpunkt stellen. "Unser Anliegen ist es, dass für Radfahrer mehr getan wird", so John. Dass Leipzig laut einer Umfrage des ADFC die zweit-fahrradfreundlichste Stadt in Ostdeutschland ist, reicht John nicht aus: "In den letzten Jahren hat sich die Stadt in dieser Hinsicht kaum weiterentwickelt. Dabei werden mittlerweile 17 Prozent der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt, 20 Prozent der Leipziger radeln zur Arbeit. Es kann also nicht sein, dass so ein zentraler Ort wie der Promenadenring so eine schlechte Infrastruktur hat." 150 Radfahrer nehmen laut John an der Demo teil. Bildrechte: MDR/Lily Meyer