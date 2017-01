"Mein Fahrrad" zählte zu den frühen Hits der "Prinzen". Bildrechte: dpa

Der Leipziger ist privat ein überzeugter Drahteselreiter und engagiert sich ehrenamtlich im Qualitätsrat eines Fahrradherstellers, um das umweltfreundliche Gefährt zu fördern. Besonders begeistert ist Krumbiegel von E-Bikes: "Es ist wirklich cool, macht Spaß und trotz Motor bewegt man sich körperlich." Für den Fahrradverkehr in den Städten wünscht sich der 50-Jährige "nicht so viel Kampf auf den Straßen".



Krumbiegels Liebe zum Radfahren ist schon lange bekannt. Bereits 1991 besang er sie gemeinsam mit den "Prinzen" in dem Lied "Mein Fahrrad". Die ihm jetzt verliehene Auszeichnung wird er Anfang April auf dem Nationalen Radverkehrskongress in Mannheim persönlich entgegennehmen.