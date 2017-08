"Dort schauen wir uns an, wie verhalten sich die Verkehrsteilnehmer? Wie sind die Sichtverhältnisse, insbesondere bei Vorfahrtsunfällen?" Im Bedarfsfall folgen dann verkehrsrechtliche Maßnahmen wie das Aufstellen von Fahrradbügeln oder die Einrichtung von Halteverboten, um die Übersicht bei Kreuzungen zu optimieren. Beim Kreisverkehr am Clara-Zetkin-Park wurde die Zahl der Unfälle reduziert, indem man die Fahrbahn verkleinerte, so dass Radfahrer, die in großer Zahl aus dem benachbarten Univiertel kommen und gezwungenermaßen durch den Kreisverkehr müssen, um zum Park zu gelangen, nun nicht mehr überholt werden können.

Keine Knautschzone

"Radfahrer haben keine Knautschzone", betont Bau-Bürgermeisterin Dorothee Dubrau. "Es ist nicht förderlich, Fahrradfahrer auf dem Fußweg, hinter parkenden Autos und Bäumen zu verstecken und dann an jeder Kreuzung in ein Konfliktsystem zu schicken. Wer von der Straße rechts abbiegt, kann den Fahrradfahrer überhaupt nicht sehen und achtet deshalb häufig nicht auf ihn." Dies sind dann auch die Stellen, wo es die meisten Unfälle gibt.

Man muss den Fahrradfahrer auf der Fahrbahn mitführen und Augenkontakt herstellen zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer. Dies haben wir auch bei Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt. Das Ziel ist es, möglichst optimale Radwege auch auf der Straße zu finden und damit langfristig eine größere Sicherheit für die Radfahrer zu gewährleisten. Dorothee Dubrau Bürgermeisterin für Stadtentwicklung und Bau

Trauriger Trend: "Dooring"

Ein großes Problem für Radfahrer stellt auch die chaotische Parksituation in Leipzig dar. Pro Woche gibt es einen Unfall, der bei der Polizei aktenkundig wird, der durch geöffnete Autotüren verursacht wird – häufig mit gravierenden Folgen. "Viele Unfälle von Radfahrern, die durch Infrastrukturen herrühren, die nicht angemessen gebaut sind, werden erst gar nicht gemeldet", gibt Christoph Waack vom ADFC Leipzig zu Bedenken. "Da gibt es eine riesige Dunkelziffer. Besonders an Haltestellen wie etwa der Könneritzstraße, wo man die Schiene queren muss, weil sich der Fahrstreifen immer mehr verkleinert. Da stürzen sehr viele. Die Stadt reagiert aber nicht, weil sie sagen, es wurde ja nichts gemeldet."

Für den Vorsitzenden des ADFC gehen die Maßnahmen der Stadt nicht weit genug. "In Leipzig hat trotz vieler positiver Einzelmaßnahmen seit dem letzten Fahrradklima-Test 2014 der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur nicht mit der deutlich steigenden Nachfrage mithalten können", bewertet Waack die Stadtentwicklung.

Der Radverkehr in Leipzig nimmt im Moment nicht wegen, sondern trotz der städtischen Radverkehrsförderung zu. Christoph Waack Vorsitzender ADFC Leipzig

Der Fahrradklima-Test bewertet den Themenkomplex "Sicherheit des Radverkehrs in Leipzig" im Mittel mit der Schulnote 4,1. "Hier muss trotz aller Bemühungen der letzten Jahre mehr für die Verkehrssicherheit der Radfahrenden in Leipzig getan werden," fordert Waack.

Der Radverkehr in Leipzig hat seit 1991 um etwa fünf Prozent pro Jahr zugenommen. Das heißt konkret, dass 2015 die Leipzigerinnen und Leipziger insgesamt 130 Millionen Wege mit dem Rad zurückgelegt haben, während es 1991 noch 37 Millionen Wege waren. Eine Steigerung des Radverkehrsanteils ist auch weiterhin möglich und nötig, sagt der ADFC.

Leipzig fällt ab

Trotzdem bleibt die Situation in Leipzig angespannt. Die Unzufriedenheit wächst, das zeigt auch die kürzlich erschienene Bürgerbefragung. Die anhaltend hohe Zahl der Fahrraddiebstähle sorgt für Unmut, zugeparkte Fahrradwege und der fehlende Winterdienst auf Fuß- und Fahrradwegen bergen Unfallrisiken. Bei Baustellen wird der Radverkehr in der Regel überhaupt nicht berücksichtigt. Die Neugestaltung der Karl-Liebknecht-Straße mit ihren zahlreichen neuen Ampeln kann niemand so recht verstehen. Selbst die Straßenbahnfahrer beschweren sich darüber, dass der Verkehr hier meist steht, statt zu fließen.

"Wir waren mal die radfahrerfreundlichste Großstadt in Ostdeutschland, mittlerweile sind wir die Provinz", bedauert Christoph Waack die Entwicklung. "Wir würden uns mehr Personal in den Reihen der Stadt wünschen. Es gibt derzeit einen Radverkehrsbeauftragten, der heillos überfordert ist. In Dresden hat der Stadtrat gerade sechs neue Stellen dafür geschaffen und ein Radverkehrsprogramm aufgestellt, das 500 kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen aufführt."