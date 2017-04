Bildrechte: MDR/Heike Fiedler

Schon die Gründung des FC International stieß einigen Fans und Verantwortlichen anderer Vereine sauer auf. Um das Spielrecht für die sechstklassige Sachsenliga zu erhalten, schloss sich der FC International mit dem damals insolventen SC See 90 bei Niesky zusammen und übernahm dessen Spielberechtigung. Kritiker sahen dahin Parallelen zu RB Leipzig, der sich ja 2009 die zeitintensive Kickerei in den unteren Ligen mit Hilfe des Oberligisten SSV Markranstädt erspart hatte. "Trickser", Betrüger", "Falschspieler": Die Proteste und Anfeindungen anderer Vereine blieben nicht aus. Und deshalb sagt Uwe Schlieder, Geschäftsführer des Fußballverbandes der Stadt Leipzig, sei der FC International bei vielen der anderen 85 Fußballvereine in Leipzig bis heute nicht gut angesehen.

Schafe und Hühner sind Zaungäste beim Training

Trainer Heiner Backhaus muss jede Woche neu überlegen, wohin er seine Kicker zum Training bestellt. Bildrechte: MDR/Heike Fiedler Beim Training in Radefeld, an der nördlichen Stadtgrenze Leipzigs, fliegen die Bälle schon mal über grasende Schafe oder hinterm Tor pickende Hühner hinweg. Trainer Heiner Backhaus (35): "Es ist schwer überhaupt Plätze fürs Training zu finden. Mal geh's ins 20 Kilometer entfernte Machern, mal nach Leipzig-Schönefeld oder eben hierher nach Radefeld." Der FC International hat kein eigenes Stadion, keine eigenen, festen Trainingsplätze. Jeden Montag wird in ganz Leipzig herumtelefoniert, um freie Plätze - vor allem für das Kinder- und Jugendtraining - zu finden. Eine immer größer werdende Herausforderung, denn der Verein wächst. 250 Mitglieder sind es inzwischen, aus 16 Nationen. Die Sprache auf dem Trainingsplatz ist Englisch.

Allein im Kinder- und Jugendbereich ist der Verein in den letzten drei Jahren um 180 Mitglieder gewachsen. Die meisten Kinder und Jugendlichen stammen aus dem Leipziger Osten, dem Wohnviertel rund um die Eisenbahnstraße, einem sozialen Problemviertel der Stadt. Einige Flüchtlingskinder kommen aus dem rund 20 Kilometer entfernten Wurzen zum Training.

Eigentlich eine vorbildliche Entwicklung, ein Beitrag zu Integration und Normalität. Hermann Winkler (53), Präsident des sächsischen Fußballverbandes lobt den Club: "Wir stehen dem Projekt positiv gegenüber. Das ist gelebte Integration. Andere reden drüber, die machen das wirklich. Ich hoffe, dass die Stadt und andere Vereine Hilfe anbieten, um dieses Projekt weiter zum Erfolg zu führen."

Streit um Gebüschpinkler und Toilettenhäuschen

Doch Gegenwind ist immer da. Latente Ausländerfeindlichkeit sei zu spüren, meint Uwe Schlieder, auch Angst, der FC International würde wegen seines Wachstums anderen Vereinen etwas wegnehmen wollen. In der letzten Zeit kam es immer wieder zu Anfeindungen, die mit Fußball nur am Rande zu tun haben. Weil der Verein von Leipzigs ehemaligem Oberbürgermeister Tiefensee unterstützt wird etwa, oder weil der Hauptsponsor eine finanzstarke Immobilien-Gruppe ist. Es gab Streitereien mit anderen Vereinen, weil angeblich vereinbarte Gebühren für die Nutzung fremder Umkleideräume nicht gezahlt wurden. Es gab Anzeigen, weil die Kinder nach dem Training auf den gemieteten Plätzen ins Gebüsch pinkelten. Als der FC International daraufhin ein Toilettengebäude baute, gab es Anzeigen, weil die Baugenehmigung dafür fehlt. Inzwischen ist diese nachgereicht, wird von der Stadt Leipzig bearbeitet. Hermann Winkler sagt deshalb: "Auch so ein Verein, der viel tut für die Gesellschaft, muss sich an Regeln halten."

Auch Keita kickt bei Inter Leipzig

An den Spielern scheint der Trubel um den Verein vorbeizugehen. Trainer Backhaus: "Es ist ein Phänomen, wie viele Talente sich bei uns melden, viele sogar aus afrikanischen Ländern." Fast täglich kommen neue Anfragen. Neueste Zugänge im Club sind der Bruder von RB Leipzigs Superstar Naby Keita, der 17-jährige Ibrahim, und Keitas langjähriger Kumpel Mohamed Camara. Niklas Opolka kam von RB Leipzig, Ogyn Gümüstas kam aus Dortmund. Vor zwei Jahren ist die 1. Mannschaft in die Oberliga aufgestiegen. Die Gründe dafür: der moderne, angriffsorientierte Fußball und - so sehen es die Spieler - die hervorragende Stimmung in der Mannschaft. "Die Chemie stimmt", "Es treffen viele Kulturen aufeinander, das ist klasse", "Es geht nicht ums Geld, es geht ums Spielen und um Erfolg", "Wir sind hier wie eine Familie", sagen Mohamed, Niklas und Ogyn. Mohamed Camara spielt seit Kurzem beim FC International. Der Fußballer ist mit RB-Spieler Naby Keita befreundet. Bildrechte: MDR/Heike Fiedler

Familie hin, Familie her, wenn der besser bezahlte Fußball lockt, erliegen auch die Kicker von Trainer Backhaus der Verführung: "Allein fünf Spieler sind in den letzten zwei Jahren in die Regionalliga gewechselt." Auch ein Erfolg. Mehr jedoch wünscht sich Heiner Backhaus eine eigene Spielstätte, damit er nicht jeden Tag überlegen muss wie er seine Spieler von A nach B transportieren kann. Eine Spielstätte, in der von morgens bis abends Fußball gespielt wird.