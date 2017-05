Mit einem Gullydeckel haben Unbekannte die Scheiben eingeschlagen. Bildrechte: FC International Leipzig e.V.

Der FC International hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Landgraf hofft, dass der Vorfall so schnell wie möglich aufgeklärt wird und die Sicherheitsbehörden in Leipzig vielleicht noch aufmerksamer werden, noch intensiver wegen des Brandes vor zwei Wochen und der Zerstörung am Wochenende ermitteln.