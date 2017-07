Dreharbeiten in Leipzig-Plagwitz Ein Kino-Spot zum Teilen

Ein Stuhl für den Regisseur, dutzende Mitarbeiter für Licht und Ton und natürlich ganz große Stars - so stellt man sich klassischerweise die Dreharbeiten fürs Kino vor. In Leipzig lief ab Sonnabendvormittag zwar auch die Kamera, aber hier wurde ohne große Allüren und Schauspieler gedreht. Stattdessen standen - oder besser saßen - echte Leipziger im Mittelpunkt. Allerdings nicht für einen Film in epischer Länge, sondern für einen kurzen Werbespot.