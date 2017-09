Gleich dreimal geht es um die große Liebe am Eröffnungsabend der Filmkunstmesse: Die deutsch-österreichische Produktion "Arthur und Claire" wird in den Passage Kinos zu sehen sein, die US-Komödie "The Big Sick" in der Kinobar Prager Frühling und die Schauburg zeigt die französischen Familienkomödie "Eine bretonische Liebe".

Felix Bruder ist seit vielen Jahren Mitveranstalter der Filmkunstmesse. "Die Filmkunstmesse wurde gegründet von der AG Kino-Gilde. Das ist ein Zusammenschluss der deutschen Programmkinobetreiber, also der kleineren, alternativen Kinos", erklärt Bruder. "Hier kommen über tausend Menschen zusammen, die mit Kino und Film zu tun haben."

Wohin geht die Filmförderung?

In der Alten Handelsbörse diskutiert das Fachpublikum über die Zukunft des Kinos. Thema ist u.a. die Filmförderung: Nach der jüngsten Änderung der Regularien sollen fortan nur noch kommerziell erfolgreiche Projekte von der Filmförderungsanstalt (FFA) gefördert werden. Das wirft die Frage auf: "Künstlerisch kreativ und/oder das Publikum im Blick – Was erwarten wir vom deutschen Film?", so der Titel der Diskussion. Außerdem werden die Vorteile von "Social Media Marketing" und der Umgang mit "Smart Data" behandelt.

Kampf um die Gunst der Zuschauer

"Was kommt auf das Kino zu, auch im digitalen Zeitalter? Die Konkurrenz in der medialen Welt ist groß", sagt Bruder. "Da gibt es eine ganze Reihe Workshops und Seminare, in denen sich die Kinobetreiber austauschen können, wie man das Publikum erfolgreich für sich gewinnen kann." In Zeiten des stetig wachsenden Angebots von Streamingdiensten kämpft das Kino um die Gunst der Zuschauer. Aber Bruder ist zuversichtlich: "Entgegen aller Unkenrufe ist das Kino auch nach wie vor ein sehr beliebter Ort, ein Ort, wo sich Menschen begegnen."

Das Team der Filmkunstmesse Leipzig mit Hendrike Bake (2. v.l.) und Felix Bruder (2. v.r.) von der AG Kino-Gilde Bildrechte: Filmkunstmesse Leipzig Bei der Vielzahl an medialen Inhalten, weiß man ja nicht mehr, was man eigentlich schauen soll. Das Kino nimmt da auch eine beratende, kuratierende Funktion ein. Die Zuschauer vertrauen dem Kino, das sie kennen und gleichzeitig ist es auch ein sozialer Ort. Wir sind absolut davon überzeugt, dass das weiterhin Bestand haben wird. Felix Bruder AG Kino-Gilde

Standort Filmwirtschaft