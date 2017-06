Filmproduktion in Sachsen ankurbeln

Astrid Lindgren in Altenburg

Sachsen ist beliebt bei internationalen Filmemachern. Sie schätzen vor allem die historische Bausubstanz, um die Zuschauer in vergangene Zeiten zu entführen. Quentin Tarantino war hier mit "Inglourious Basterds". Wes Andersons "Grand Budapest Hotel" wurde in Görlitz gedreht. Gerade fiel in Altenburg die letzte Klappe für "Young Astrid", eine Nacherzählung der Lebensgeschichte von Astrid Lindgren, die im Frühjahr 2018 in die Kinos kommt.

Deutlicher Rückgang seit 2015

Doch der Produktionsstandort Sachsen gerät immer mehr unter Druck. Grund dafür sei die Konkurrenz in Polen und Tschechien, sagt Claas Danielsen, Geschäftsführer der Mitteldeutschen Medienförderung: "Das Problem ist, dass andere Länder um uns herum sehr attraktive Finanzierungsmodelle geschaffen haben, die sogenannten 'Tax Rebates', wo sie Produzenten für jeden dort ausgegebenen Euro 30 Prozent oder mehr zusätzlich draufgeben. Damit entsteht ein nationales Anreizsystem, mit dem Deutschland nicht mehr konkurrieren kann." Dadurch sei die Zahl internationaler Produktionen in den vergangenen zwei Jahren deutlich zurückgegangen.

Bildrechte: MDM Die Mitteldeutsche Medienförderung betreibt intensives Marketing, um Produktionen nach Mitteldeutschland zu locken. Claas Danielsen, Mitteldeutsche Medienförderung

Grund dafür ist auch eine Kürzung des Deutschen Filmförderfonds (DFFF). Doch hier gibt es Hoffnung: Wie Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, auf der Berlinale verkündete, werde sie den DFFF schon im laufenden Jahr um 25 Millionen Euro auf 75 Millionen Euro erhöhen. Damit wolle sie einen zusätzlichen Anreiz für internationale Aufträge an deutsche Produktionsdienstleister schaffen und die deutschen Produktionsstandorte wettbewerbsfähig halten.

Mehr nachhaltige Effekte für die Region

Wichtig sei ebenfalls, dass das Produktionsbudget auch in Sachsen investiert wird, sagt Joachim Günther vom Filmverband Sachsen. Nicht nur in die lokale Infrastruktur, sondern auch in Hinblick auf die Filmschaffenden im Land. "Was wir uns wünschen, ist, dass auch die hiesige Filmwirtschaft mehr nachhaltigen Entwicklungseffekt davon hat. Gerade diese großen internationalen Filmproduktionen bringen ihr Equipment und ihr Team mit und dann freuen sich vielleicht die hiesige Hotel- und Gaststättenbranche darüber und das Taxigewerbe. Aber die sächsische Filmindustrie würde sich da mehr nachhaltigen Effekt wünschen."

Erfolgreiche Koproduktionen

Produktionen wie "Es war einmal in Deutschland" und "Young Astrid" funktionierten da auf einer anderen Ebene, sagt Günther. "Das ist die Ebene der internationalen Koproduktionen abseits der Blockbuster. Da gibt es eine ganze Reihe Produktionsunternehmen in Leipzig, Dresden, Halle, die sich da sehr engagieren und dieses Modell ganz erfolgreich praktizieren, so dass ich denke, dass Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen international als Produktionspartner sehr gesucht und respektiert sind."

Es geht also nicht nur darum, dass George Clooney durch die Straßen von Görlitz spaziert. Es muss auch etwas in der Region bleiben, wenn das Filmteam längst schon wieder im Flieger nach Hollywood sitzt. Kommt im Frühjahr 2018 in die Kinos: "Young Astrid" Bildrechte: DCM