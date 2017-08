Für Horst aus Westthüringen bedeutet FKK nichts mehr und nichts weniger als pure Freiheit. Die Natur werde viel intensiver erlebt. Seit gut zehn Jahren ist er glühender FKK-Anhänger. Das Nacktsein habe für ihn auch gesundheitliche Vorteile, so Horst. Seit Langem sei er nicht mehr krank gewesen und auch nicht mehr so kälteempfindlich wie früher. Zurzeit macht er mit einer Gruppe Urlaub in Pirna. Neben dem Besuch des Irrgartens in Kohren-Sahlis wurde auch schon in der Sächsischen Schweiz nackt gewandert.

Die Anhänger der Freikörperkultur wollen mit ihrem Hobby niemanden provozieren. Doch nur baden zu gehen oder sich in der Sonne streifenfrei zu bräunen, ist für viele zu langweilig. Daher gibt es viele Angebote nackt auf Schusters Rappen durch die Natur zu streifen. Unter anderem die thüringische Nacktwanderwoche, die westfälische, die bayerische oder auch internationale Nacktwanderwochen in den Alpen.



Pascal aus Straßburg ist seit zehn Tagen in Sachsen. In der Sächsischen Schweiz war er jetzt mit einer größeren Gruppe nackt wandern. Für ihn ein tolles Erlebnis, denn in seiner Heimat ist man etwas verklemmter, als hier im Osten Deutschlands. Trotz des Adamskostüms hat er keine Angst davor von Zecke & Co gebissen zu werden, denn die Quälgeister können definitiv nicht unter die Hose kriechen, erklärt der Franzose mit einem Schmunzeln.