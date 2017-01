Leipzig-Mockau Vier Zentner schwere Fliegerbombe entdeckt

Im Leipziger Stadtteil Mockau ist Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt Der 200 Kilogramm schwere Sprengkörper wurde am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten an den Bahngleisen im Norden der Stadt gefunden. Nach Angaben der Bundespolizei sind die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bereits vor Ort. Sie müssten entscheiden ob die Bombe vor Ort entschärft werden kann oder kontrolliert gesprengt werden muss.

Der Bombenfund beeinträchtigt auch den Zugverkehr. Laut Deutscher Bahn können zwar Züge zunächst noch auf einem freien Gleis an der Bombe vorbeirollen. Die S-Bahn-Linie 11 zwischen Leipzig-Stötteritz und Leipzig-Messe fällt jedoch aus. Zudem hält die S2 nicht in Leipzig-Nord. Die Bahn schließt nicht aus, dass der Verkehr in Richtung Halle und Berlin im Laufe des Tages gesperrt werden muss. Unklar war zunächst auch, ob und wie viele Anwohner im Umkreis des Fundorts nahe dem Haltepunkt Leipzig-Mockau in Sicherheit gebracht werden müssen.