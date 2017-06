Verschollene Gelder, Zahlungsstopp und Strafanzeigen Flüchtlingsrat Leipzig meldet Insolvenz an

Sonja Brogiato will heute mit niemandem reden. Die Chefin des Leipziger Flüchtlingsrates hat ein großes Problem: Ihr Verein ist pleite. Seit Januar zahlt die Stadt keine Fördermittel mehr, bestätigt auch Stadtsprecher Matthias Hasberg: "Wir haben im Januar die Zahlungen eingestellt, weil wir gemerkt haben, dass die Nutzung der Fördergelder nicht so nachgewiesen worden war in den Jahren zuvor, wie das notwendig ist. Fördergelder sind Steuergelder. Und der Steuerzahler hat natürlich ein Recht darauf, zu wissen, was mit dem Geld passiert. Wir sind in der Pflicht, diesen Nachweis einzufordern. Wir haben den Flüchtlingsrat seit Monaten angemahnt, die Belege vorzulegen. Das ist mal geschehen und mal nicht."

Belege für 170.000 Euro Fördergelder fehlen

Der Flüchtlingsrat hat die Unterlagen für 2015 und 2016 nicht vollständig vorgelegt. Konkret geht es um 170.000 Euro, über deren Verbleib ein großes Fragezeichen schwebt. Stefan Jahr war bis Ende Januar 2017 Kassenwart des Flüchtlingsrates. Für eine Stellungnahme war der Jurist nicht bereit, erklärte aber in einem Gespräch mit MDR SACHSEN, dass es für alles Belege gebe. Die Stadt wisse sehr wohl, wofür das Geld ausgegeben wurde.

Sonja Brogiato ist die Vorsitzende des Leipziger Flüchtlingsrates. Sie wurde vom ehemaligen Kassenwart des Vereins wegen des Verdachts der Veruntreuung angezeigt. Bildrechte: MDR/Mareike Mirau In Jahrs Augen geht es hier um eine unterschiedliche Rechtsauffassung. So sei die Stadt der Meinung, die Fördermittel hätten nur für kommunale Projekte in der Flüchtlingshilfe ausgegeben werden dürfen. Doch das sieht der ehemalige Kassenwart des Flüchtlingsrates anders. Um das objektiv aufzuklären, habe er nun Strafanzeige gegen sich selbst gestellt - aber auch gegen die Vorsitzende des Leipziger Flüchtlingsrates, Sonja Brogiato. Es geht um den Verdacht der Veruntreuung und der fehlerhaften Buchführung.

Stadt zieht die Notbremse

Anfang Juni wurde Stefan Jahr aus dem Verein ausgeschlossen. Der Grund sei vereinsschädigendes Verhalten. Doch damit nicht genug: Wie MDR SACHSEN aus Vereinskreisen erfahren hat, soll eine größere Summe an eine Leipziger Firma überwiesen worden sein. Ein Unternehmen, an dem auch Jahr beteiligt sein soll. Nun prüft der Flüchtlingsrat seinerseits juristische Schritte gegen sein ehemaliges Mitglied.

Stadtsprecher Matthias Hasberg mahnt an, dass Unterlagen von 2015 und 2016 fehlen: "Wir hatten ein Stück weit Verständnis dafür. Die Flüchtlingszahlen gingen sehr sprunghaft nach oben." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für den Verein bedeutet die Pleite das Aus in der städtischen Flüchtlingsarbeit. Das sei sehr schade, meint Stadtsprecher Hasberg: "Schön ist es nicht, sowas erleben zu müssen. Der Flüchtlingsrat hat uns wirklich sehr geholfen als wir große Not hatten. Wir sind mit der Arbeit auch sehr zufrieden, die der Flüchtlingsrat damals geleistet hat. Das entlässt ihn aber nicht aus der Pflicht, den Nachweis zu erbringen, was genau er mit dem Geld gemacht hat."

Johanniter sollen in Zukunft Arbeit übernehmen

Momentan steht die Stadt in Verhandlungen mit den Johannitern, die in Zukunft die Betreuung der Flüchtlinge übernehmen sollen. Laut Hasberg könnte ein Vertrag über die Zusammenarbeit im August unterschrieben werden. Die Organisation würde dann sämtliche Aufgaben übernehmen, die der Flüchtlingsrat Leipzig bis dato innehat: das Projekt Kulturbrücke, die Betreuung der dezentralen Unterbringung und das kommunale Patenschaftsprogramm.