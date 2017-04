Airport Leipzig/Halle Direktverbindung Leipzig-Moskau startet

Von Leipzig nach Moskau in knapp drei Stunden - das ist seit Mittwoch möglich. Flugzeuge der größten russischen Regionalfluggesellschaft RusLine starten nun regelmäßig Richtung Freistaat. Und das wurde in Leipzig gefeiert: Mit Sekt und einigen Reden wurden Crew und Passagiere der ersten Maschine aus Moskau am Mittag empfangen. Allerdings war es nur ein kurzer Besuch: Bereits knapp eine Stunde nach der Landung um 12.59 Uhr ging es wieder zurück nach Russland.