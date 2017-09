Leipziger Universitätsklinik Fördermittel für Kinderkrebsforschung

In der Regel geht es dem Krebs mit Chemo- und Strahlentherapie an den Kragen. Auch bei krebskranke Kindern ist das der Fall. Doch oftmals leiden die Kleinen durch die Strahlentherapie an Spätfolgen. An der Uniklinik Leipzig soll mit einem neuen Verfahren die Strahlenbelastung für Kinder, die an Krebs erkrankt sind, verringert werden. Dafür gab es am Dienstag über 150.000 Euro von der Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung.