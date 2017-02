Am Elsterwehr in Leipzig suchen Taucher nach einer Frau. Wie Polizeisprecher Uwe Voigt auf Anfrage des MDR mitteilte, wird die Frau seit Samstagabend vermisst. Passanten hätten davon berichtet, dass sie im Wasser verschwunden sei. Daraufhin sei eine Suchaktion mit Booten und einem Hubschrauber gestartet worden. - Laut Polizei wurde die Suche am späten Abend ergebnislos abgebrochen und am Sonntagmorgen wieder aufgenommen.



Weitere Informationen in Kürze.