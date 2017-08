Hochwasserschutz in Grimma Macht die Schotten dicht!

Am 13. August 2002 versank Grimma in den Fluten der Mulde. Bis zu dreieinhalb Meter hoch stand das Wasser in der Altstadt - der höchste je gemessene Pegelstand. Mehr als 700 Häuser wurden beschädigt oder zerstört - die Schadensbilanz lag bei 250 Millionen Euro. Als Reaktion wurden neue Hochwasserschutz-Konzepte erstellt - auch für Grimma. Seit 2007 wird an einer neuen Anlage gebaut, die die Stadt vor einem statistisch alle 100 Jahre auftretenden Hochwasser schützen soll.

von Barbara Brähler