Fußball EM 2024 in Leipzig?

Mindestvoraussetzung für einen Austragungsstandort ist ein Stadion mit 30.000 Sitzplätzen. Diese Bedingung erfüllt die Red-Bull-Arena bereits. In den nächsten Jahren soll das Stadion sogar so umgebaut werden, dass 57.000 Zuschauer Platz finden. Am 15. September 2017 will der DFB entscheiden, mit welchen Arenen er in die letzte Bewerbungsphase geht. Die Auswahl ist groß - in Deutschland gibt es viele moderne Stadien, die als Austragungsort in Frage kommen würden.