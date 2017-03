Nach einem Gasalarm ist das St. Augustin Gymnasium in Grimma am Mittwochmittag evakuiert worden. 24 Schüler mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Schüler im Flur der Schule über Reizungen beim Atmen und der Augen geklagt. 450 Schüler und Lehrer seien zur ersten medizinischen Betreuung ins Jahnstadion gebracht, 24 von ihnen kamen schließlich ins Krankenhaus.