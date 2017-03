NABU baut Vogelhotels in Nordsachsen Gastfreundschaft im Trafohaus

Arbeiten für das Vogelhotel im Trafoturm von Lissa. Mit der Hebebühne geht es nach oben, um die Einfluglöcher für die Vögel auszustemmen. Bildrechte: Frank Heine/NABU Nordsachsen Die reichlich 500 Einwohner von Lissa erwarten in diesem Jahr Nachwuchs. Keinen, für den Kindergärten oder Schulen gebaut werden müssten. Eher solchen, für den Brutkästen notwendig sind. Schleiereule und Turmfalke sollen kommen und brüten. Der NABU Nordsachsen hat dafür in den vergangen Wochen den, neben dem Kirchturm, wohl zweithöchsten Turm im Ort schick hergerichtet - einen alten, ausgedienten Trafoturm. Das örtliche Energieunternehmen als Eigentümer stellt dem Naturschutzbund die Immobilie zur Verfügung.

Nistkästen Marke Eigenbau

Frank Heine stemmt das Einflugloch für die Schleiereulen in den alten Trafoturm. Bildrechte: Frank Heine/NABU Nordsachsen Vogel-Innenarchitekt Frank Heine, Ehrenamtler im Naturschutzbund, spricht mit einem Augenzwinkern von Designermöbeln und meint seine in der heimischen Werkstatt selbst gebauten Brut- und Nistkästen. Die bestehen überwiegend aus witterungsbeständigen Hartschaumstoff- und OSB-Platten. In schwindelerregender Höhe hat Heine mit weiteren Helfern von außen Einfluglöcher in den Turm gestemmt und innen die Nistkästen angebaut. Von Norden her darf der Turmfalke einfliegen, von Süden her die Schleiereule. Heine geht davon aus, dass sich die Vögel aufgrund der Bauweise an diese Regel halten werden. Der Kasten für die Schleiereulen ist größer und bietet einen dunklen Brutraum. Einstreu hat Frank Heine auch schon eingebracht. Die Schleiereule kümmert sich darum ungern selbst.

Vogelbeobachtung mit wissenschaftlichem Anspruch

Nistkasten für die Schleiereule mit Einstreu. Der Nachwuchs kann kommen. Bildrechte: Frank Heine/NABU Nordsachsen Jeder Kasten hat noch eine besondere Raffinesse. Das Einflugloch kann mit einer Plexiglasscheibe verschlossen werden. So können die Vögel nicht davonfliegen, wenn die Mitarbeiter des NABU zur Berringung schreiten. Ziel ist es, jedes Elterntier und auch den gesamten Nachwuchs zu registrieren, im Dienste der Wissenschaft. Die Daten werden an die Vogelberingungszentrale auf Hiddensee gemeldet. Die Experten gewinnen daraus Erkenntnisse über den Vogelzug, ob Jungtiere in der Region bleiben. Die Daten finden Aufnahme in den Vogelatlas.

Zukunft ungewiss

Das Projekt des NABU hilft nicht nur Vögeln, sondern sorgt für kleine Hingucker in den Dörfern, denn die Trafohäuser und-türme werden gepflegt und sind nicht mehr dem Verfall preisgegeben. Doch das verlangt auch viel Engagement von den Ehrenamtlern. Der örtliche Energieversorger gibt die Immobilie für 30 Jahre in die Verantwortung des NABU, der muss für Wartung und Unterhalt sorgen. Und während bei Schleiereule und Turmfalke Nachwuchs zu erwarten ist, fehlt er derzeit in den Reihen der Naturschützer.