Gefahrguttransporter auf A 14 verunglückt

Am Donnerstagmittag ist ein Gefahrguttransporter auf der A 14 verunglückt. Der Transporter hatte dabei seine Ladung verloren: mit Stickstoff gefüllte Gasflaschen. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Aktuell sind zwischen Klinga und Grimma beide Fahrspuren in Richtung Dresden voll gesperrt, in Richtung Magdeburg ist nur ein Fahrstreifen befahrbar - weiterhin Stau rund um die Unfallstelle. Bildrechte: NEWS5/Grube