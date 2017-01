Geflügelpest in Rackwitz       6.500 Puten müssen getötet werden

In einer Geflügelzucht in Nordsachsen sind am Montag 250 tote Puten gefunden worden. Untersuchungen an den Kadavern haben das Virus H5 nachgewiesen - besser bekannt als Geflügelpest. Das Landratsamt Nordsachsen hat am Dienstag entschieden, dass der komplette Putenbestand des Betriebs getötet werden muss. Insgesamt sind 6.500 Tiere betroffen.

Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch rief alle Geflügelhalter auf, sich weiterhin unbedingt an die landesweite Stallpflicht zu halten. Es sei das Ziel, dass sich die Vogelgrippe nicht in weiteren Nutztierbeständen ausbreiten könne. "Für den Verbraucher gibt es keine Gefährdung, Geflügel kann weiterhin bedenkenlos verzehrt werden", betonte Klepsch.



Der Betreiber der Putenmast in Nordsachsen habe noch andere Ställe an anderen Standorten, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Diese würden nun vorrangig untersucht. Es müssten aber nur die Tiere aus der nordsächsischen Anlange gekeult werden. Das aggressive Vogelgrippe-Virus H5N8 wurde bisher in Sachsen nur bei einer ganzen Reihe von toten Wildvögeln nachgewiesen. Im benachbarten Sachsen-Anhalt wurden im Dezember und Januar in zwei Betrieben 10.000 Enten und 33.000 Legehennen wegen der Vogelgrippe getötet.