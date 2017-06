Um die Grundstücksgrenze zwischen der Grundschule Großbothen und dem direkten Nachbarn wird schon seit Jahren gestritten. 1986 hatte der damalige Grundstückseigentümer der Stadt Grimma einen Teil des eigenen Grund und Bodens für die Erweiterung der Grundschule abgetreten - ohne Geldausgleich. 25 Jahre später wollten die Erben des Grundstücks die Grenzfrage klären - ohne Erfolg. Die Stadt Grimma wollte den geforderten Preis von 4.000 Euro nicht bezahlen. Daraufhin zogen die Erben vor Gericht. 2014 wies das Amtsgericht Grimma die Klage der Nachbarn auf Nutzungsentschädigung und Herausgabe der Flächen ab. Ein Jahr später erklärte das Oberlandesgericht Dresden, dass die Stadt die Fläche doch zurückzugeben habe, was die Stadt auch tat.

Nun strengen die Anwohner eine Unterlassungsklage an. Denn die Grundstücksgrenze verläuft in der Mitte des Weges, auf dem die Grundschüler und Lehrer das Schulgebäude erreichen. Sollte das Gericht dem Antrag stattgeben, darf die Grundstücksstraße unter Androhung einer Geldstrafe nicht mehr betreten werden.



Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger hat im Vorfeld der Gerichtsverhandlung zugegeben, dass der Zaun damals zu weit auf das Grundstück der Anwohner gebaut wurde. Aber eine Vermessung habe ergeben, dass wiederum die Nachbarn auf der anderen Seite ihres Grundstücks einen Teil städtischer Fläche mitnutzen, ohne Genehmigung, so Berger.