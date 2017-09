Leipzig Haftstrafe nach Anschlag auf Ministerwohnung

Als im November 2015 erst Steine und dann mit Buttersäure gefüllte Christbaumkugeln in die Wohnung von Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow fliegen, ist es nur Glück, dass weder der Minister noch seine Familie verletzt werden. Die Spur der Täter führt in die rechte Szene in Leipzig. Einer der beiden Angeklagten wurde am Montag zu einer Haftstrafe verurteilt. De andere verließ den Gerichtssaal als freier Mann.