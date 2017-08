Etliche Politiker waren sich schnell einig, dass die Täter im linken Spektrum zu vermuten seien: Nachbarn hatten in jener Nacht nach einem Legida-Aufmarsch in der Innenstadt eine Gruppe Schwarzbekleideter davonlaufen sehen.

Die Spuren führten im März 2016 allerdings zu den mutmaßlichen Tätern aus dem rechten Spektrum. Die beiden Angeklagten konnten mittels DNA-Spuren ermittelt werden, die auf Tatmitteln sichergestellt werden konnten, erklärt Gerichtssprecher Stefan Blaschke. Dazu gehörten Pflastersteine und Verpackungen von Christbaumkugeln, die in Tatortnähe gefunden worden waren. Vor allem der 30-jährige Thomas K. gilt als stadtbekannter, mehrfach vorbestrafter Neonazi. Er war unter anderem an einem Überfall auf einen Nachtbus nach einem Courage-Konzert beteiligt und soll Anfang Januar 2016 unter den 200 rechten Hoooligans gewesen sein, die die Wolfgang-Heinze Straße in Connewitz verwüsteten. Der ebenfalls 30-jährige Mitangeklagte stammt nicht aus Sachsen. Beiden wird versuchte schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Justizminister Gemkow und seine Familie sind mittlerweile in eine andere Wohnung gezogen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Inzwischen wird darüber spekuliert, dass die Angreifer sich einfach in der Wohnung geirrt hatten und eigentlich eine linksalternative Wohngemeinschaft in der Nachbarschaft hatten treffen wollen. Justizminister Gemkow soll am 14. August in dem Prozess als Zeuge gehört werden, das Urteil ist für den 25. August geplant. Insgesamt wurden drei Verhandlungstage veranschlagt.