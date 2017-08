Salafisten dürfen in Leipzig keinen Kindergarten betreiben. Das hat das Sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen entschieden. In der Begründung hieß es, das Wohl von Kindern erfordere nach deutschem Recht einen erzieherischen Ansatz, der auf die Integration in die Gesellschaft gerichtetet ist. Dieser könne aber mit dem ausschließlich an Koran und Suna orientierten Glaubensverständnis des Trägers nicht in Übereinstimmung gebracht werden. Zudem hatte der geschäftsführende Gesellschafter nicht dargelegt, dass des geschäftsführenden Gesellschafters des Heimträgers einem integrativen Erziehungskonzept nicht entgegenstehe.