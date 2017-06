In Anzug und Abendrobe - so strömen die Besucher zu den Konzerten des Gewandhausorchesters. Die sind mal am Augustusplatz oder im Bacharchiv, im Schumannhaus oder der Thomaskirche. Nun sollen aber noch vier weitere Aufführungsorte dazu kommen: Die Musiker verlosen Privatkonzerte in Leipzig. Anlass der Aktion ist der 275. Geburtstag des Gewandhausorchesters, der in der Saison 2017/18 gefeiert wird.