Die meisten Schotten seien heute nicht als Touristen, sondern als Fußball-Fans in der Stadt, erklärt Wilf Marshall. Der 48-Jährige ist sehr glücklich, dass sein Team endlich wieder zu einem Spiel auf das Europäische Festland gefahren ist und hofft, dass es in der nächsten Saison nicht nur bei Freundschaftsspielen bleibt. Wie das Spiel gegen RB Leipzig ausgeht, ist den meisten Fans egal. Mit einem Sieg rechnen die Wenigsten.

Weil die wenigen geöffneten Bars am Marktplatz mittlerweile vollkommen überfüllt sind, haben sich andere Fans der Glasgow Rangers ihr Bier einfach mitgebracht. Kistenweise. Denn die Schotten haben nicht nur Durst, sondern auch Grund zu feiern - Nach Insolvenz und Zwangsabstieg in die vierte Liga, hat sich der Verein nach fünf Jahren wieder hochgespielt - in die erste schottische Liga. Dort sind "The Gers" auf dem zweiten Platz. Gleich hinter ihrem Erzrivalen, dem Celtic FC.

Stevie Smith (unten) aus Moodiesburn ist mit etwa 20 Freunden angereist. Er freut sich darüber, dass das Bier in Deutschland billiger ist als in Schottland. Bildrechte: Lily Meyer

Mit Fan-Gesang und Wegbier geht es zum Stadion. Bildrechte: Kajetan Dyrlich

Kurz vor 14 Uhr setzt sich der Zug aus Tausenden Schottischen Fans in Richtung Stadion in Bewegung. Begleitet von einer Polizei-Eskorte und Fan-Gesängen. Der Leitspruch der Glasgow Rangers passt übrigens hervorragend nach Leipzig: "We are the people" - "Wir sind das Volk".

Im Stadion ging die Party dann weiter: "Der Rangers-Fan, der nach einem Handstandversuch auf dem Gästeblock-Geländer in den Innenraum stürzte, ist nur leicht verletzt", twitterte RB Leipzig nur wenige Minuten vor Anpfiff.